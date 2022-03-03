俄烏局勢｜艾巴莫域出售車路士　收益捐烏克蘭戰事受害者　盼返主場最後道別 (14:06)

車路士於英格蘭足總盃16強作客英冠球隊盧頓賽前一小時，俄籍班主艾巴莫域突然透過球會官網發聲明，表示鑑於目前情况，相信出售球會對球隊、球迷、僱員、贊助商及合作伙伴都是最好決定，「這是非常困難的決定，以這種方式與球會分開令我很痛苦，然而我相信這是符合球會最大利益」。他稱希望能最後一次親臨史丹福橋球場，正式跟球隊上下道別，「能夠成為車路士一分子是我一生榮幸，我為我們攜手取得的成就感到自豪，車路士和所有支持者將永存在我心中，謝謝你們」。

這名俄羅斯富商強調，不會倉促出售球會，一切會按照程序，亦不會要求球會償還任何貸款，「這從來都不是生意或金錢問題，而是純粹對足球比賽和球會的熱誠」。他又提及已指示團隊成立慈善基金會，將捐出所有出售球會淨收益，援助在戰爭中的烏克蘭受害者，包括支援戰後恢復工作。

艾巴莫域於2003年6月入主，開啟「油王金錢足球」先驅，幫助「藍戰士」晉身成為歐洲列強。19年來在轉會窗增兵投入高達23.4億歐元，淨開支亦達10.5億歐元，為車路士贏得21項錦標，包括5次英超及2次歐聯冠軍，實現「大滿貫」，但同時頻繁易帥，共經歷15任、13名領隊執教，包括名帥摩連奴及軒迪克兩度接掌。前隊長泰利在社交網稱，艾巴莫域是「世上最好的老闆」。

賽事方面，車路士兩度落後下憑迪姆華拿交出一入球及兩助攻，加上盧卡古奠勝，以3：2反勝盧頓。領隊杜曹承認賽前已經收到班主欲出售球會的消息，麾下因而受影響略有分心，「也許我只是比你們早一點知道此事，這是大新聞，我不能想像沒有艾巴莫域的車路士，必然是個巨大改變，但我一向不擔心改變，只會專注眼前可控制範圍內的事」。

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