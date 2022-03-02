俄烏局勢｜FIA准俄車手中立身分戰F1　英賽會新例制衡　馬斯本難征英國站 (21:26)

FIA會長譴責俄羅斯入侵烏克蘭，該會發聲明宣布根據國際奧委會提議，俄國及白俄車手與職員均要改以中立身分作賽，意味哈斯車隊的俄籍車手馬斯本只要不展示國旗等元素，仍可繼續征戰本月20日展開的新季F1。他上季已因俄羅斯的藥檢禁令，以俄羅斯賽車總會名義出征。FIA同時確認，因為「不可抗力」的原因，取消F1俄羅斯站。英國賽車總會隨即發聲明，禁止所有俄籍及白俄車手參賽，馬斯本勢無法到銀石賽場出戰F1。

烏拉爾卡利公司去年成為哈斯車隊冠名贊助商，公司創辦人之子馬斯本隨即成為哈斯的車手，但上季F1「處子戰」戰績不濟，在21人中敬陪末席。

另外，英國《每日郵報》引述消息稱，應屆F1總冠軍韋斯塔本已與紅牛車隊續約。這名24歲荷蘭籍車手最少效力至30歲，據報年薪達400萬鎊，睇齊平治「黑帝」咸美頓。

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