NBA｜湖人近7戰6敗　出線季後賽瀕危　占士：我討厭失敗 (18:19)

湖人今季換血後陣容平均年齡達30歲以上，早被外界質疑爭標能力。如今球隊不時受傷兵問題困擾，新加盟的球星「韋少」韋斯特布克亦表現飄忽，外投不準的老毛病間接令「紫金軍團」於投射及三分命中率均前十不入。今早面對獨行俠，韋少全場17投僅5中，三分球4投全炒，僅得12分，即使占士貢獻全場最高的26分及12個籃板，仍無助球隊獲勝，終在主場以104：109告負，三連敗後近7戰6負，以27勝34負暫列西岸第9，與第11的波特蘭拓荒者僅兩場勝差，出線季後賽瀕危。

占士賽後罕有地承認陷危機，他說：「己隊現時的表現確實令人沮喪，情况有點糟糕。我討厭失敗，但仍必須戰鬥，除非你把我踩下來，砍下我的首級，埋在12英呎下。」他又表明球隊必須對前路有信心，只要仍有比賽就代表仍有機會。

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