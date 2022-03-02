俄烏局勢｜英媒：美銀行處理車路士賣盤　瑞士商人稱艾巴莫域主動開價 (20:15)

俄烏局勢緊張，艾巴莫域的發言人前晚（2月28日）證實，「油王」獲烏克蘭邀請擔任中間人協助調解。惟他被認定與俄羅斯總統普京關係密切，正面臨被制裁風險。儘管已交出球會權力，他仍被指或放售持有19年的車路士。英國《每日電訊報》稱，至今有最少三方欲提出收購車路士，本周內將向艾巴莫域報價。英國《每日郵報》稱，他已委託美國銀行Raine Group處理出售球會一事，希望以30億鎊轉手。

瑞士籍商人域斯（Hansjorg Wyss）向家鄉報章《Blick》透露，艾巴莫域向包括他在內的4人出價，希望能把車路士售出。他認為對方與俄國寡頭一樣，希望盡快出售在英國的資產，但稱車路士尚欠艾巴莫域款項達20億英鎊，需與其他買家再三研究。

此外，車路士領隊杜曹昨於記者會被問到艾巴莫域獲邀調解俄烏局勢一事，隨即要求記者停止追問，「聽住，你們需要停止追問。我不是政治家，你們必須停止，我只可以重複這句話」。

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