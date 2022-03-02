俄烏局勢｜英媒：美銀行處理車路士賣盤　瑞士商人稱艾巴莫域主動開價 (20:15)

車路士俄籍班主艾巴莫域日前宣布將球會營運權交予車路士慈善基金會，惟基金會受託人尚未同意接管球會。英國傳媒指，最少三方有意收購「藍戰士」，並已委託一間美國銀行處理，據報艾巴莫域開價30億鎊。
俄烏局勢緊張，艾巴莫域的發言人前晚（2月28日）證實，「油王」獲烏克蘭邀請擔任中間人協助調解。惟他被認定與俄羅斯總統普京關係密切，正面臨被制裁風險。儘管已交出球會權力，他仍被指或放售持有19年的車路士。英國《每日電訊報》稱，至今有最少三方欲提出收購車路士，本周內將向艾巴莫域報價。英國《每日郵報》稱，他已委託美國銀行Raine Group處理出售球會一事，希望以30億鎊轉手。
瑞士籍商人域斯（Hansjorg Wyss）向家鄉報章《Blick》透露，艾巴莫域向包括他在內的4人出價，希望能把車路士售出。他認為對方與俄國寡頭一樣，希望盡快出售在英國的資產，但稱車路士尚欠艾巴莫域款項達20億英鎊，需與其他買家再三研究。
此外，車路士領隊杜曹昨於記者會被問到艾巴莫域獲邀調解俄烏局勢一事，隨即要求記者停止追問，「聽住，你們需要停止追問。我不是政治家，你們必須停止，我只可以重複這句話」。
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