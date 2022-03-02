英足盃｜熱刺負米堡勢18年無冠　干地歸咎球員欠穩定　球迷斥「三無」 (16:42)

熱刺及米杜士堡攻門次數不相伯仲,，分別有15和16次，其中以熱刺前鋒孫興慜4次射門最多，隊友哈利卡尼只得1次。兩軍法定時間90分鐘互交白卷，需加時作賽。107分鐘，「米堡」的19歲小將前鋒高般禁區內勁射破網，繼上圈挫曼聯後，再次淘汰另一英超球隊，晉級8強。

熱刺於英超25戰得42分，今季勢將「四大皆空」，也自2004年以後繼續無錦標。干地說：「必須明白這類比賽是難打的，宜盡快鎖定勝局。熱刺是有機會的，卻未能好好把握，反令米杜士堡獲得信心和重生，他們是值得勝出的。」

熱刺踏入今年，各項賽事12戰5勝7負，勝負幾乎梅花間竹地出現。干地稱反映球隊表現不穩，他說：「我們不能有太大起伏，而是必須變得更強大和具競爭力。我會努力找出正確方法，方法或者就只有堅持和努力不懈工作。」

熱刺球迷痛斥球隊令人尷尬地出現「三無」，分別是「無足球特質、激情和欲望」，亦有球迷稱愛隊欠競爭力主因，是「會方只專注球場、訓練場和財產」，再次敦促班主利維下台。

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