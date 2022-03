俄烏局勢｜FIFPro證烏克蘭兩球員戰火中喪生　冬季兩項小將同陣亡 (14:40)

FIFPro在社交網證實,首次接獲報告有兩名足球員在戰火中喪世,其中一人為21歲的Vitalii Sapylo,據報是邊境城市利沃夫一間球會的青年軍成員,自俄羅斯入侵烏克蘭後,他在前線為家鄉對抗敵軍。另一名死者為25歲的Dmytro Martynenko,效力基輔地區球隊FC Gostomel。他與母親在家中受俄軍炮火襲擊,雙雙身亡。

該國冬季運動總會亦公布,19歲的Yevhen Malyshev在米達列斯一場戰役中喪生。據報他兩年前加入烏克蘭國家隊,是青年軍成員。

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022