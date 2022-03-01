俄烏局勢｜普京遭體壇接連「制裁」　失跆拳道榮譽黑帶　歐洲柔道聯盟名譽主席除名 (21:29)

俄羅斯向烏克蘭開戰後，俄羅斯總統普京近日先後被多個體育聯盟協會剝奪及撤銷資格。其中世界跆拳道聯盟（WTF）宣布剝奪2013年底授予俄羅斯總統普京的榮譽黑帶九段資格；國際柔道聯盟及歐洲柔道聯盟亦分別暫停及撤銷普京在聯盟的名譽主席一職。
世界跆拳道聯盟昨（2月28日）在官網發聲明，強烈譴責針對烏克蘭無辜生命的殘暴襲擊」，違背該聯盟口號「和平較勝利更可貴」的價值觀，因此決定收回在2013年11月頒發予普京的榮譽黑帶九段資格。WTF亦響應國際奧委會建議，禁止在比賽展示或演奏俄羅斯和白俄羅斯的國旗與國歌。
此外，國際柔道聯盟（IJF）宣布暫停普京在聯盟的榮譽主席及大使身分；歐洲柔道聯盟（EJU）亦撤銷其名譽主席一職。普京兒時已開始學習柔道，曾在俄羅斯贏得城市級別賽事。
另外，32歲俄籍國際象棋名將卡亞堅（Sergey Karjakin），在社交網發文公開支持普京向烏克蘭開戰後，將被世界國際象棋總會紀律處分。
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