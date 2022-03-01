俄烏局勢｜普京遭體壇接連「制裁」　失跆拳道榮譽黑帶　歐洲柔道聯盟名譽主席除名 (21:29)

世界跆拳道聯盟昨（2月28日）在官網發聲明，強烈譴責針對烏克蘭無辜生命的殘暴襲擊」，違背該聯盟口號「和平較勝利更可貴」的價值觀，因此決定收回在2013年11月頒發予普京的榮譽黑帶九段資格。WTF亦響應國際奧委會建議，禁止在比賽展示或演奏俄羅斯和白俄羅斯的國旗與國歌。

此外，國際柔道聯盟（IJF）宣布暫停普京在聯盟的榮譽主席及大使身分；歐洲柔道聯盟（EJU）亦撤銷其名譽主席一職。普京兒時已開始學習柔道，曾在俄羅斯贏得城市級別賽事。

另外，32歲俄籍國際象棋名將卡亞堅（Sergey Karjakin），在社交網發文公開支持普京向烏克蘭開戰後，將被世界國際象棋總會紀律處分。

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