俄烏局勢｜烏體壇名人保家衛國　前拳王兼基輔市長肩負重責　阿仙奴舊將舒列夫主帥齊參軍 (19:55)

烏克蘭星級拳王洛馬真高（Vasiliy Lomachenko），曾拿下3個不同重量級世界金腰帶，未轉職業前更曾兩奪奧運拳擊金牌，昨日在社交網上載自己身穿軍服的他，透露目前正在防衛作戰營備戰。至於烏克蘭首都基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）及其胞弟Wladimir Klitschko，同樣是前重量級拳王，二人現留守當地，其中前者肩負保衛基輔的重責，日前更表明必要時將親身作戰。

此外，曾於1999年至2003年效力阿仙奴的前烏克蘭國腳盧茲尼，以及今季帶領摩爾多瓦球會舒列夫於歐聯分組賽曾爆冷擊敗皇馬的烏克蘭籍主帥維尼杜布，現同樣身處家鄉參軍，其中後者須暫離教職，由助教代任領軍出戰聯賽及歐霸等賽事。至於早前被困基輔的14名烏克蘭足球聯賽巴西籍外援，今證實已離開當地抵達羅馬尼亞。

不過，當歐洲多國聯賽球員均力撐烏克蘭時，土耳其乙組球隊艾斯魯森隊長Aykut Demir則拒穿反戰T恤被外界批評，他昨受訪時表示：「中東地區每天都有成千上萬人被殺害，他們默不作聲；現在事情發生在歐洲，他們才紛紛表態。 我不想穿這件T恤，因它並非為所有國家而製作。如果我穿了，會過不了自己的良心。」

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