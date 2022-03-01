俄烏局勢｜意甲俄烏隊友齊反戰互相支持　阿特蘭大總監：友誼榜樣 (18:23)

26歲俄羅斯隊中場阿歷斯米蘭卓克今仗60分鐘後備入替後交出一入球及一次助攻，但完場前射入埋齋一球後未有慶祝。而烏克蘭國腳馬利路夫斯基未列大軍名單，他自俄烏爆發戰爭後經常在社交網發聲，早前在歐霸賽事入球後曾揭起球衣展示「不要戰爭」字樣。主帥加斯柏連尼賽前曾透露這名28歲中場的父母仍然留在烏克蘭。

對於陣中同時有俄、烏國腳，隊友迪魯恩稱，阿歷斯米蘭卓克及馬利路夫斯基一直保持交流，認為事件不會影響他們友誼，「他們之間只有偉大的友誼。戰爭是非常愚蠢，我不理解為何來到2022年仍然會討論這個問題」。另一隊友馬迪奧比辛拿也透露二人在更衣室情况，「馬利性格較內向，但樂於助人。米蘭卓克是個單純害羞的好人。前幾天當爆發戰爭後，他們曾在訓練場上相擁，作為球隊大家庭，我們也有擁抱支持他們。這就是足球，將試圖分裂人類的瘋狂東西連接起來。請停止戰爭！」阿特蘭大總監馬里諾認為，這兩名球員關係，可反映俄烏人民其一真實狀况，「他們之間的真誠友誼，對今次事件可說是一個榜樣。」

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