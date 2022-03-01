俄烏局勢｜俄足總反對FIFA禁令不排除上訴　莫斯科斯巴達發聲明：努力化為烏有 (16:07)

俄羅斯足總表示，有關禁賽決定違背國際比賽價值、原則及體育精神，「存有極大歧視性」，對大量運動員、教練、國家隊和球會職員、以至數百萬俄羅斯和國外球迷造成傷害，「這種行為將分裂國際體壇，因為國際體壇一直堅持平等、互相尊重和獨立於政治的原則」。

俄羅斯國家隊被禁賽後，將不能出戰本月25日的世界盃歐洲區附加賽，在B組4強主場迎戰波蘭隊。據報最終解決方案為波蘭將直接晉身該組決賽，而不會有其他國家隊補上席位。此外，俄羅斯女足亦將不能參加今夏女子歐洲國家盃；俄超球隊莫斯科斯巴達，在歐霸盃16強將被判出局，對手德甲的RB萊比錫將直接晉身8強。

莫斯科斯巴達回應，雖有關決定在意料之內，仍對此深感遺憾，「我們不得不接受一個不同意的決定。我們在歐洲賽付出的努力已被化為烏有，原因遠超體育範疇」。球會稱，莫斯科斯巴達在全球有數百萬球迷，球隊聚集了來自不同國家的成員，「即使在最困難時候，也應建立橋樑為目標，而非燒毀橋樑。我們將專注國內賽事，期待盡快實現所有人都需要的和平」。

波蘭足總主席古斯沙表示，FIFA的決定展現出團結就是力量。至於美國、加拿大、冰島、芬蘭及愛爾蘭等足總先後發聲明，表明其各級國家隊及球會都不會與俄羅斯的球隊比賽。德國及西班牙足總亦支持禁賽，並補充「俄羅斯球員和球迷不應承擔這場戰爭的責任」，但稱反戰立場明確，當前不容許足總作出其他決定。

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