俄烏局勢｜國際足協向俄羅斯隊及球會頒禁令 逐出世盃及全部國際賽 (03:01)

FIFA在聲明中表示，經過FIFA理事會及UEFA執行委員會通過後，兩大足協共同決定禁止俄羅斯國家隊及所有球會參加FIFA和UEFA的比賽，直至另行通知。聲明又寫道：「足球在此時此刻需完全團結一致，充分聲援受戰爭影響的所有烏克蘭人民，國際及歐洲足協主席都希望烏克蘭局勢能迅速得到明顯改善，讓足球能夠再次成為人民之間團結與和平的載體。」

俄羅斯國家隊原定出戰本月底世界盃歐洲區附加賽B組，在本月25日的4強迎戰波蘭隊，如今出現3種情况，包括波蘭隊直接晉身該區決賽，或由世盃外歐洲區G組第3名的挪威隊及H組第3的斯洛伐克隊以遞補身分出戰；至於俄超球隊莫斯科斯巴達在歐霸盃16強對德甲的RB萊比錫，後者將直接晉身8強。

國際足協昨日原本只公布禁止俄羅斯隊主場出賽等禁令，當時稱會注視局勢再決定是否下全面禁賽令，引起波蘭、瑞典及捷克足總抗議。FIFA在國際奧委會提出全面禁賽的建議後，數小時即轉軚將俄羅斯球隊禁賽，料此舉會令其他體育組織跟隨。

另外，繼德乙球會史浩克04後，UEFA宣布與俄資天然氣開採企業Gazprom終止贊助合作關係，涉及2024年歐洲國家盃、國家隊及歐聯賽事。

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