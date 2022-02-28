俄烏局勢｜IOC建議俄選手全面禁賽　國際殘奧會未就北京冬殘奧表態 (23:02)

國際奧委會董事局開會後發聲明，表示為保障各個體育賽事及參加賽的安全，建議國際體育組織及賽事主辦方不要邀請及容許俄羅斯及白俄羅斯的運動員及職員參與國際賽。IOC又提及，若因時間倉促或其他法律原因無法實行這項建議，便應以一切權力去確保他們不能以國家隊名義上陣，只可以中立隊伍或個人身分亮相，其間不能展示國際隊旗幟、代表顏色等。

北京冬殘奧本周五展開，IOC董事局表示會全力支持組委及國際殘奧會（IPC），但國際殘奧會未表明會否採用建議，禁止俄國選手及職員出戰冬殘奧。IOC亦表示，因應俄羅斯總統違反奧林匹克約章，取消其奧林匹克金級勳章，並感激體壇持份者為和平發聲，特別欣賞敢於發聲的俄羅斯運動員，該會亦將繼續支援烏克蘭的奧林匹克成員。

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