俄烏局勢｜絲慧杜蓮娜親友滯烏國缺水缺糧　網壇新星獲父母送走不捨家人 (20:35)

27歲的絲慧杜蓮娜為烏克蘭網壇名將，曾高踞女單世界排名第3位，原定周三以頭號種子身分出戰蒙特雷公開賽。她接受Eurosport視像訪問時，表示雙親及祖母等家人仍身處烏克蘭，每個人都在驚恐中生活，自己只能時刻與他們對話，藉此確保親人安全。她又表示，不少朋友的家居已沒有電力，亦欠缺水及糧食，每天都在掙扎過活。絲慧杜蓮娜表示將捐出未來賽事的獎金，援助烏克蘭軍隊抗敵以及人道支援。

至於新星耶絲查斯卡兩天前在社交網上載相片，表示父母用盡一切方法將她和妹妹送離烏克蘭。她寫道：「經過兩晚在地鐵站的地底生活，父母決定不惜代價送走我們。媽媽和爸爸，我愛你們，請好好照顧自己。」她今晚伙妹妹出戰里昂公開賽女雙16強，明日轉戰女單32強，但今日下午在社交網上載訓練相片，表示無法集中訓練。

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