意甲｜伊巴謙堅守AC米蘭　「奪冠前拒言休」　44歲保方續約意乙帕爾馬 (19:01)

瑞典隊鋒將伊巴謙莫域出席一個以他為主題的展覽，展品靈感均來自其自傳《腎上腺素》，他在活動上同時談及近况。40歲的他因傷缺陣AC米蘭近5仗，被問到何時掛靴時說：「足球是我的未來，我的世界就是足球。我為此刻還未能上陣感到痛苦，仍想貢獻球隊。自從我回到米蘭，球隊獨欠一項東西，那就是錦標。我們正為此而奮鬥，直到我為這支球隊奪得冠軍前，我都不會停下腳步」。

AC米蘭暫以得失球差，屈居同得57分的拿玻里之下排意甲第2，仍在「雙線」爭標，包括將於香港時間周三凌晨在意大利盃4強首回合，大戰同市宿敵國際米蘭。

另邊廂，羅馬今晨（28日）憑譚美阿巴謙在補時8分鐘射入12碼，作客以1：0絕殺史柏斯亞，結束3場聯賽不勝。被罰停賽兩仗無法現場督師的摩連奴，在社交網發布限時動態，顯示自己與同樣停賽的門將教練坐在隊巴，透過電腦直播觀戰。羅馬27戰44分排第6，距離第4的祖雲達斯相差6分。

另外，意乙球會帕爾馬宣布跟門神保方續約至2024年，完約時他將46歲。這名上月底剛滿44歲的意大利隊老將，今季在意乙上陣23場，有8場零失球。

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