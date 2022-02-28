英聯盃｜阿列沙巴拿加回應宴客　車路士失冠　列納斥杜曹自作聰明 (17:42)

利物浦此役20次攻門有6次中框，勝過車路士的11射4中，若非艾度亞文迪表現神勇，撲出紅軍球員沙迪奧文尼、華基爾雲迪積克和拿比基達的致命攻門，車仔或已在90分鐘內落敗。兩軍加時後打和0：0前，杜曹以基柏入替文迪，結果紅軍包括門將基利靴操刀在內，頭11輪全中，基柏在最後一輪「宴客」，使車仔以10：11飲恨，亦造就9次奪標的紅軍，成為這賽事「冠軍之王」。

基柏賽後保持緘默，其後在Twitter表示：「有起亦有跌。已在比賽中付出巨大努力，最後是失望。我們會繼續努力。感謝車路士大家庭的支持。」對於車仔領隊杜曹以撲12碼數據較佳為由換入基柏，紅軍名宿列納認為是杜曹是自作聰明。列納說：「文迪是當今其中一個最佳門將。你怎能說若由他把關，車路士便不能勝出？我認為這是一次荒謬的決定，而且事實證明了。基柏並不是可讓你將全部押注在他的身上的球員。」

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