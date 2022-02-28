俄烏局勢｜車路士慈善基金會未同意接管　英媒稱艾巴莫域無意出售球會 (16:14)

艾巴莫域在英格蘭聯賽盃決賽前夕宣布「交棒」，英國廣播公司（BBC）報道，車路士基金會管理層於當地時間周日開會討論及研究相關法律條文，了解慈善基金是否有權營運球會，以及一旦接手，未來要承擔的法律責任等。車路士慈善基金會原負責管理車路士社區及教育部門舉行的慈善活動，主席是美籍律師布魯士畢克，他同時也是車路士的球會主席。

艾巴莫域被認定與俄羅斯總統普京關係密切，BBC稱這名2003年加入的車路士班主無意出售球會，他累計向車路士注資逾15億鎊（約156.9億港元）的無息貸款，至今仍未收回或凍結。而車路士昨日以「在烏克蘭的衝突」為題發聲明，稱球會與每個烏克蘭人民站在同一陣線，又稱烏克蘭局勢是可怕和令人震驚，球會上下都祈求和平，全文僅兩句且未提俄羅斯字眼。

車路士球迷基金發言人表示，願意隨時跟車路士慈善基金會受託人合作，確保車路士球會和球迷長期利益，並補充「我們與烏克蘭人民站在同一陣線」。

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