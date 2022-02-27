俄烏局勢｜劍擊世界盃索契站4強取消　江旻憓無緣爭標 (22:25)

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受俄羅斯入侵烏克蘭影響，索契站賽事只有101名劍手參賽，遠少於兩周前巴塞隆拿站的170人。賽事期間亦有多國代表退賽疑杯葛賽事，有劍手更在64強勝出，連續3場因對手棄權不戰而勝晉級4強，江旻憓則成為4強唯一非俄將。惟賽事直播訊號在8強完成後中斷，俄羅斯劍擊總會其後發稿，只提及賽事未有完成，但未交代原因。

至於在埃及開羅舉行的男子花劍世界盃，比利時隊劍手迪格利夫（Stef De Greef）在比賽期間戴上烏克蘭臂章，遭俄羅斯隊技術總監向賽會投訴。他在64強面對韓國劍手期間被要求脫去臂章，最終以10：15落敗。

此外，一直是俄羅斯總統普京支持者的美國冰球聯盟（NHL）華盛頓首都隊俄將Alex Ovechkin，亦就俄烏局勢回應。他稱希望戰爭盡快結束，讓兩國回復和平，但強調普京仍是他的總統，「普京是我的總統，我不是政壇人物，我只是一名運動員。現在對兩國而言都是艱難時刻，只盼一切都能盡快解決。我並不是可掌控局勢的人」。

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