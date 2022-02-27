俄烏局勢丨羅拔仔偕施捷斯尼拒下月征俄羅斯　薩克達高層信烏克蘭團結可打勝仗 (20:10)

波蘭和烏克蘭過去被前蘇聯控制，蘇聯於1991年解體後，波、烏兩國關係密切，曾合辦2012年歐洲國家盃。俄羅斯是次入侵烏克蘭，令波蘭人十分憤慨。羅拔利雲度夫斯基此役踢足全場，拜仁終藉甘美治在71分鐘，直線妙傳後備上陣的利萊辛尼一箭定江山。「羅拔仔」賽後在社交網站Twitter表示：「我無法想像在烏克蘭被武裝侵略，仍在戰事繼續的情况下，與俄羅斯隊比賽。我認為這是正確決定。」

施捷斯尼的妻子是烏克蘭人，他坦言部分家人仍滯留在烏克蘭，他說：「我拒絕站在俄羅斯的球場上，穿上國家隊戰衣，聽着他們的國歌！我拒絕參加任何由使俄羅斯主辦的體育運動。」兩人的訴求獲波蘭足總會長古利斯沙支持，並稱：「不必再說了，即時行動吧！」。

另外，烏超球會薩克達的行政總裁柏堅仍留在祖國，他形容這是一場瘋狂的戰爭，並表示「關於烏克蘭士兵，那些保家、衛國、主權和獨立的人。我相信，只要團結起來，勝利將會屬於我們！」

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