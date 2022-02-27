英超｜曼聯慘和屈福特前四形勢告急　曼城藉問題球險勝拋離利物浦6分 (16:52)

兩軍賽前由蘭歷克舉起印有多國語言的「和平」橫額下大合照，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。「紅魔」全場掌控形勢，星將基斯坦奴朗拿度（C朗）15分鐘接應阿歷士迪尼斯傳中撞射破網，惟被指越位在先入球無效。該37歲前鋒此前另有一次禁區內射門中柱彈出。換邊後小將艾蘭加亦錯失半單刀機會，曼聯最終全場22次射門僅3次正中龍門，只能與尾二的客軍賽和0：0。

蘭歷克賽後承認，紅魔全場狂攻仍丟下兩分難以接受，認為球隊今仗創造足夠的入球機會，只欠埋門一腳，「今仗已創造比平常更多的機會，有時射中柱是我們不幸運；但亦有一些單刀機會錯失了，是門前敏銳度及效率的問題」。

至於曼城則完場前8分鐘由菲爾科頓一箭定江山，作客1：0險勝愛華頓，賽後領前次席利物浦6分。惟「藍月」中場洛迪卡斯簡迪於85分鐘在禁區內疑用手臂控球，球證經視像裁判（VAR）覆核後仍指沒有犯規未判12碼。愛華頓領隊林柏特炮轟判決，更指「我的3歲女兒也知道這應判罰12碼」。

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