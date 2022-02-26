曼聯｜費格遜獲鴨巴甸建銅像　C朗就俄烏局勢發聲祈求和平 (22:00)

費格遜於1978至86年執教鴨巴甸，8年半贏得11個錦標，包括3次聯賽冠軍、4次蘇格蘭盃、一次歐洲盃賽冠軍盃及歐洲超級盃，堪稱鴨巴甸史上最成功主帥。他昨來到鴨巴甸的主場出席儀式，在球會職員、前球員及球迷見證下親自揭幕銅像。

費Sir致辭時提及，當年在鴨巴甸創造奇蹟般成就，「當時一班球員在我手上就像是合適材料，我的工作只需引領他們走向正確方向」。不過，「費爵爺」透露在執教生涯首年，在另一蘇格蘭球會聖美倫曾犯大錯，受父親患癌影響情緒，未經球會授權下擅自為球員付款，又試過恐嚇秘書，最終與球會對簿公堂，執教3年多不歡而散，「這件事令我上了寶貴一課」。

另邊廂，本月度過37歲生日的C朗最近受訪時承認，已踏入職業生涯黄昏期，但自覺仍可多踢4、5年繼續爭標，「我有非常美好的人生，無論走到哪裏都留下印記，我認為已達到後無來者地步，足以讓我感到自豪」。C朗今季重返曼聯至今上陣29場入15球，他認為年齡只是數字，努力工作就可保持狀態，「35歲與18、20或25歲時不同，變得成熟、有經驗和智慧，有得也有失，但只要從中取平衡，就能夠繼續參加高水平比賽。」

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