NBA｜夏登76人處子戰領銜大勝　安必特讚「可令隊友變得更好」（附精華） (20:05)

76人今季因賓西蒙斯鬧離隊兼拒絕再為球隊披甲，陣容一直不整，直至本月初轉會窗關閉前，會方終與布魯克林籃網達成交易，換來曾奪年度最有價值球員（MVP）的夏登。這名32歲得分後衛經過近1個月養傷後，今終為76人「地標」，上陣35分鐘取得27分、8個籃板及12次助攻，率軍作客以133：102大勝木狼。

早前安必特被拍到在訓練時學習夏登的後跳步法，並在比賽場上學以致用，這名星級中鋒是役賽後盛讚對方：「我這輩子從未在場上有今仗般多的空檔，他的傳球創造了很多出手良機，又能吸引對手，這就是他的能力，且可令隊友變得更好。」

同日新奧爾良塘鵝作客以117：102力克西岸一哥鳳凰城太陽，終止對方八連勝強勢，其中本月新加盟的星將CJ麥高倫攻入全場最高32分。洛杉磯快艇則在同市打吡以105：102挫湖人，今季3次對碰全勝。

其他報道：劍擊世盃｜張家朗埃及站32強止步未登世一 蔡俊彥楊子加首圈出局放眼團體賽

其他報道：俄烏局勢｜俄網球新星羅比夫受網民抨擊 偕新一哥兼同鄉表態願和平降臨

其他報道：俄烏局勢｜流浪外援奧力斯稱父母防空洞避難 形容「人生最壞時刻」

其他報道：俄烏局勢｜杜曹稱理解球迷質疑車路士 憂慮戰爭下平民 難專注聯賽盃決賽