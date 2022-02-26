俄烏局勢｜流浪外援奧力斯稱父母防空洞避難　形容「人生最壞時刻」 (15:27)

自2016年來港落班的32歲門將奧力斯，昨起在Instagram限時動態上載多段基輔片段，其中一段寫上有導彈落在距離其60歲雙親的家僅2公里地方，還有俄軍坦克輾過平民車輛、群眾走到地鐵站內當防空洞休息，以及軍隊攻擊民居等。他亦上載了俄羅斯總統普京的相片，寫上「Hate. As strong as it’s possible.（憎恨要多強有多強。）」

奧力斯回覆本報查詢時確認正身在香港，但父母正在基輔防空洞避難，非常擔心家人安危，「現在全球其中一個大國向我祖國發動了戰爭，實在令我心碎，最近肯定是我人生中最壞的時刻」。他稱有跟父母保持聯絡，會嘗試協助他們離境到外國，逃離戰火。

32歲中場沙普夫來港效力理文兩季半後，去夏約滿離港，先後到白俄羅斯及烏克蘭乙組球會落班。據理文球會消息稱，沙普夫現身處土耳其，希望回國與家人團聚，其家人已逃離到烏克蘭西部較安全地區，理文主教練陳曉明及職員主動聯絡這名舊將，簡單問候及了解情况。

相關報道：法國代俄辦歐聯決賽 巴塞拿玻里展反戰標語 烏國腳斥人類罪行

其他報道：佐高域迪拜賽出局失世一 俄籍麥維迪夫登頂破18年壟斷