俄烏局勢｜三國聯合聲明拒赴俄羅斯參戰世盃外　曼聯史浩克與俄贊助商割席 (22:46)

繼效力俄超莫斯科戴拿模32歲前鋒史莫洛夫（Fedor Smolov）昨在社交網發文反對戰爭及配上烏克蘭國旗，成首位就事件公開表態的俄羅斯國腳。瑞典、波蘭及捷克足總聯合聲明表示，拒下月25至30日作客俄羅斯，認為嚴重影響國家隊成員安全，促請國際足協尋求賽事替代方案。世盃附歐洲區B組俄羅斯隊在4強將迎戰波蘭隊，若晉級決賽將於莫斯科主場遇瑞典隊對捷克隊之勝方。

國際足協今發聲明譴責俄羅斯在烏克蘭使用武力及任何形式暴力解決衝突，呼籲各方通過對話恢復和平，會繼續關注烏克蘭和俄羅斯足球事務，適時更新世盃外賽程。

至於今季降至德乙的史浩克04宣布，即時移除球衣胸口贊助商Gazprom的標記，結束與這間俄羅斯天然氣開採企業長達15年的合作關係，球衣胸口改為用球會標記「S04」取代，雙方去年才續約至2025年。來自Gazprom的Matthias Warnig也立即辭任史浩克監事會職務。英超的曼聯亦跟俄羅斯航空公司Aeroflot提前中止贊助。而本周意大利所有級別聯賽將延遲5分鐘開賽，以表達對烏克蘭局勢關注。

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