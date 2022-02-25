疫情︱港超腰斬球季　傑志下月中赴泰集訓　理文申請亞協附加賽改期 (19:18)

譚秋朗表示，過去兩個月足總一直盡力與政府和球會商討，希望能找到可行方案令球季繼續，「但很可惜疫情漸趨嚴峻，球場因應社交距離措施需暫時關閉至4月20日。面對疫情發展仍存在很多不確定性，球員因長時間缺乏訓練又需約三至四周復操準備比賽，實在難以籌劃餘下賽程，因此經商討後8隊港超同意今季賽事取消」。

足總補充，會續密切留意本港疫情發展及與政府相關部門保持聯繫，情况許可下，下季預計7或8月開始，讓職業球員盡快重返球場。另足總稱正探討安排港足出外集訓可能性，以備戰亞洲盃外圍賽。

至於3隊港超傑志、東方龍獅及理文，將要在4至6月離港出戰亞洲賽。傑志會長伍健表示，各隊今次共識參考了醫學意見，「過去兩年疫情百多宗確診時，都需要兩、三個月時間緩和，如今單日超過一萬宗，疫情能否3個月後緩和成疑，與其球會坐喺度等，現及早確定下季時間至少可安排計劃」。至於為何不將復賽順延至8月，伍健稱參考前季復賽經驗，當時有4隊退賽後取消了對賽成績，多隊都對此有意見，加上港足及傑志等隊今夏又要出外參加亞洲賽，以及下屆亞冠及亞協盃改跨年制至下半年才舉行，故可用下季成績決定下屆亞洲賽席位。

此外，伍健確認傑志計劃下月10至15日期間出發到泰國曼谷集訓，職球員約40人，備戰4月中在泰國舉行的亞冠分組賽J組。據悉傑志今日正辦理泰國簽證，最多可逗留當地60天。

理文主教練陳曉明稱，遺憾腰斬球季的決定，但理解各持分者考慮「長痛不如短痛」，但重申球隊「完賽未完季」，緊接將部署出戰亞協盃附加賽，透露已向亞洲足協申請原定4月19日舉行的賽事改期，「現時未收到亞洲足協答應，此舉有可能如期舉行但失去主場，但押後到6月，只要落實日子，便可安排出外集訓，泰國都是其一選擇，但要視乎最終比賽地點和當地隔離政策安排」。至於直入亞協分組賽的東方龍獅表示，球隊正考慮多個方案，需詳細討論。

至於不用參加亞洲賽的球隊，標準流浪總監李輝立表示，球隊未來數個月會維持一定訓練給球員準備下季，但補充若有球員或外援想提早離隊亦可商討，透露如阿根廷籍前鋒巴辛已購機票，將於今日離港回家鄉與家人團聚。

晉峰總教練何信賢表示，除了外援迪亞高早前因傷提早離隊，其餘球員仍在港及本月有支薪，至於球隊緊接數個月以至下季情况，則需交由兩名球會老闆再作評估。

相關報道：港超｜足總開會研疫下4方案 傳傾向腰斬球季 下季不早於8月中展開

其他報道：俄烏局勢｜UEFA棄聖彼得堡辦歐聯決賽 法國巴黎接手

其他報道：英超｜阿仙奴絕殺狼隊升第5 間接功臣拿卡錫迪獲讚精神可嘉（附精華）