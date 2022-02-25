俄烏局勢｜UEFA棄聖彼得堡辦歐聯決賽　法國巴黎接手 (18:57)

俄羅斯昨（24日）揮軍烏克蘭，全球聲討，歐洲足協（UEFA）今早召開緊急會議後發表聲明，強烈譴責俄羅斯入侵行為，並宣布取消5月28日在聖彼得堡主辦的歐聯決賽，改由巴黎的聖但尼球場接辦。此外，今晨巴塞隆拿在歐霸淘汰賽附加賽次回合作客以4：2挫拿玻里前，兩軍一起展示了寫上「停止戰爭」的標語。
UEFA在聲明中指出說：「我們與國際社會一樣，對歐洲正在發展的安全局勢表示嚴重關切，並強烈譴責俄羅斯正在對烏克蘭的軍事入侵。我們將繼續堅定地聲援烏克蘭球壇，並隨時準備向烏克蘭人民伸出援手。」UEFA其後配合歐洲議會的要求，取消由聖彼得堡市球會辛尼特主場舉辦歐聯決賽，改由巴黎的聖但尼球場接手，代表有意接辦的倫敦、羅馬、慕尼黑、巴黎、巴塞隆拿等城市好夢落空。
此外，今晨出戰歐霸淘汰賽附加賽次回合的巴塞隆拿作客拿玻里賽前，在馬拉當拿球場一起展示一條寫上「停止戰爭」的標語。巴塞此役藉佐迪艾巴、法蘭基迪莊、碧基和奧巴美揚先後建功，以4：2勝出凱旋，兩回合總成績贏5：3，晉身16強。
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