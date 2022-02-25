網球｜佐高域迪拜賽8強出局　將失世界一哥寶座　麥維迪夫破18年壟斷 (21:15)

頭號種子的佐高域在迪拜賽男單8強，面對世界排名僅123位的捷克球手維斯利，意外地直落兩盤4：6、6：7吞敗。他賽後難掩失望之情，稱：「我對每次勝負仍非常著緊，即使疫下有不少難關，但我仍熱愛這運動，當下的目標只是能繼續比賽。」

由於未打疫苗的佐高域在上月的入境風波，最終被拒參戰澳洲公開賽，無緣衛冕之餘，亦令他未能在這項大滿貫爭取積分，已篤定在下周一公布的最新世界排名，被丹尼麥維迪夫取代，失去保持逾兩年的一哥寶座。而麥維迪夫亦成為近18年來第4位登上男單「世一」的球手，打破由佐高域、費達拿、拿度及梅利輪流登頂的「四巨頭」壟斷局面。

剛於墨西哥公開賽躋身男單4強的麥維迪夫，坦言身為俄羅斯人的他心情複雜：「當上世界第一雖值得高興，但當看到新聞時，心情卻很沉重。我只希望世界和平，這是身為網球手的我最想表達的。」

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