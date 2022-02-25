英超｜阿仙奴絕殺狼隊升第5　間接功臣拿卡錫迪獲讚精神可嘉（附精華） (16:43)

阿仙奴開賽10分鐘先失，中堅加比爾馬加希斯右路邊線回傳失誤，被狼隊鋒將黃喜燦截到皮球及射入。阿迪達於71分鐘調入前鋒尼高拉斯比比加強攻力，他不負所托於82分鐘射入扳平。阿仙奴其後續攻，至完場前一刻，拿卡錫迪右路傳中，狼隊門將荷西沙亞情急之下，右手將皮球拍入網，令阿仙奴得以險勝2：1及取得三連捷，賽後領前多踢兩場的第６位球隊韋斯咸兩分，狼隊則守在第7位。

阿迪達將勝利歸功於全隊永不放棄，他說：「這就是我們需要的東西。我特別高興的是，當我的球員犯錯而無法取得入球後，球隊卻可以把它放在一旁，繼續努力及最終贏得比賽。」他又盛讚季尾便約滿的拿卡錫迪道：「當我看見他到85分鐘，仍在角旗邊追逐敵衛，後來把球奪回來，然後不斷努力，又在接連兩度攻門不果後，再次努力爭取攻門機會。我還可以說什麼?及至最後，他得到了獎賞。對我來說，這入球是屬於他的。」

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