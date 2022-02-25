港超｜足總開會研疫下4方案 傳傾向腰斬球季 下季不早於8月中展開 (14:15)

因應港府最新防疫措施，以及康文署轄下球場關閉至少至4月20日，港超自上月5日後，至今已有26場賽事延期，加上各隊本月起陸續出現初步陽性或陽性個案，截止本周一最新檢測累計有28宗，短期內復操復賽無期。足總行政總裁譚秋朗今早與8隊港超高層或代表網上會議，據了解足總提出4個方案，包括若可在4月25日復操，便計劃在5月內復賽；否則順延至8月中起踢雙循環或縮減至單循環聯賽，3個方案同樣取消第三循環及菁英盃，最後一個方案為腰斬球季。

據悉多隊球會代表認為，考慮到疫情目前仍嚴峻，短期內復賽成疑，加上再次採用隔離泡泡復賽所需費用不菲，與此同時傑志以至港足等球隊，亦將要離港參加亞洲賽，大部分球隊均傾向腰斬2021/22年球季，只有一隊支持爭取5月內復賽的方案。

至於下季亞洲賽席位安排，由於亞洲足協今落實2023/24年的下屆亞冠盃及亞協盃均轉為跨年制，即與歐洲盃賽安排看齊，預計賽事明年下半年才舉行，有與會人士提出在2022/23年下季港超及足總盃，才決出下季亞洲賽席位。

而下季安排，在疫情好轉的前提下或有機會提早7月開始，但先舉辦熱身賽事，容許球會因應是否已埋班而自由決定參與，正式球季則不會早於8月中展開。今季港超僅舉行3至4輪，連同第三循環每隊至少仍有10場聯賽，還有原定大年初一的足總盃決賽亦要改期。

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