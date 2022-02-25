俄烏局勢｜4屆冠軍維迪拒征F1俄羅斯站　斥政權以愚蠢原因殘害無辜百姓 (03:00)

維迪表示昨日起牀後看到新聞，為俄烏局勢急變感到震驚，「他們（當權者）以愚蠢的原因殘害無辜百姓，我為這些人民感到難過」。F1將於今年9月25日在索契舉行俄羅斯站，賽會日前表示會密切注視局勢發展，但未表態會否取消該國主辦權。效力雅士頓馬田車隊的維迪表明，F1不應在戰爭之地舉行，即使賽會不改變賽程，自己亦不會出征索契，又批評俄羅斯政權奇怪及瘋狂。

應屆總冠軍、紅牛車隊新星韋斯塔本亦稱，若一個國家正處於戰爭當中，就不適應舉行比賽。阿爾派車隊名將艾朗素則稱，主辦權由F1賽會決定，車手會有自己的決定，但沒有作主的權力。

英國廣播公司報道，各支車隊高層周四出席季前測試期間，會與F1賽會開會，或會談及相關安排。而賽事網站售賣俄羅斯站的門票一頁消失，但出現土耳其站門票宣傳，引起賽會以土耳其站取代俄羅斯站的猜測，但賽會稱是技術問題。

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