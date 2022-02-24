俄烏局勢｜烏克蘭戒嚴下聯賽最少停30天　薩克達意籍教頭儲糧應對 (18:54)

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烏克蘭超聯原定周五結束歇冬，但賽會今日宣布因應戒嚴令暫停賽事，官方社交網在限時動態展示國民上街的照片，英國《每日郵報》則稱賽事會最少暫停30天。俄羅斯承認烏克蘭東部親俄分離主義者自行成立的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」，頓涅茨克球隊薩克達備受球圈人士關注，該隊由意籍教頭迪施比執教。意媒報道，他為安全起見拒絕回答局勢相關問題，目前按意大利大使館建議避免出行，並在家中儲備水及糧食。

來自羅馬尼亞的76歲基輔戴拿模主帥盧錫斯古，表示自己並非懦夫，認為球員難免感到害怕，會與他們共同進退。

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