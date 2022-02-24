俄烏局勢｜耶梅卓克歐聯建功後展示國徽　舒夫真高籲烏克蘭同鄉團結 (17:06)

賓菲加前鋒梅耶卓克今晨於72分鐘頭槌建功後，展示戰衣內印上烏克蘭國徽三叉戟的黑色T恤，之後被球證拔出黃牌警告。賓菲加終在他的入球下，主場以2：2逼和阿積士。烏克蘭國徽為藍色的盾徽，中間有金色的三叉戟。這個圖案最初是留里克王朝的印章圖案，1918年3月22日曾被立為烏克蘭人民共和國國徽。1992年2月19日經烏克蘭最高拉達採納作為國徽。

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舒夫真高昨晚亦在社交網表示：「烏克蘭是我的祖國！我一直為我的同胞和國家感到自豪，我們正準備與俄羅斯可能一戰，必須團結一致。願榮光歸於烏克蘭。」他曾為烏克蘭隊出賽111次入48球，球會生涯曾效力AC米蘭8季，上陣322次入175球，之後為車路士披甲77次有22球進帳，2012年在母會基輔戴拿模掛靴，2016年成為烏克蘭隊助教，同年坐正，去年率領國家隊參戰歐洲國家盃後離職。他於去年11月成為熱拿亞主帥，但因球隊成績未有起色，於上月被解僱。

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