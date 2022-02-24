俄烏局勢｜耶梅卓克歐聯建功後展示國徽　舒夫真高籲烏克蘭同鄉團結 (17:06)

俄羅斯宣布對烏克蘭展開軍事行動，繼曼城的烏克蘭隊後衛辛真高昨日發聲支持祖國後，賓菲加前鋒梅耶卓克今晨（24日）在歐聯16強首回合攻破阿積士大門後，亦展示祖國國徽中的三叉戟，以示與國家齊心。該國名宿兼前帥舒夫真高亦挺身而出，在社交媒體表達支持同胞團結抗敵。
賓菲加前鋒梅耶卓克今晨於72分鐘頭槌建功後，展示戰衣內印上烏克蘭國徽三叉戟的黑色T恤，之後被球證拔出黃牌警告。賓菲加終在他的入球下，主場以2：2逼和阿積士。烏克蘭國徽為藍色的盾徽，中間有金色的三叉戟。這個圖案最初是留里克王朝的印章圖案，1918年3月22日曾被立為烏克蘭人民共和國國徽。1992年2月19日經烏克蘭最高拉達採納作為國徽。
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舒夫真高昨晚亦在社交網表示：「烏克蘭是我的祖國！我一直為我的同胞和國家感到自豪，我們正準備與俄羅斯可能一戰，必須團結一致。願榮光歸於烏克蘭。」他曾為烏克蘭隊出賽111次入48球，球會生涯曾效力AC米蘭8季，上陣322次入175球，之後為車路士披甲77次有22球進帳，2012年在母會基輔戴拿模掛靴，2016年成為烏克蘭隊助教，同年坐正，去年率領國家隊參戰歐洲國家盃後離職。他於去年11月成為熱拿亞主帥，但因球隊成績未有起色，於上月被解僱。
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