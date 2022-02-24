亞盃外抽籤｜港足第3圈出征東道主印度　東方6月赴台南戰亞協 (15:56)

AFC早前公布6個外圍賽組別主辦地點，分別為烏茲別克、科威特、吉爾吉斯、印度、馬來西亞及蒙古，賽事於6月8、11及14日舉行3輪單循環賽事，6組首名及5隊最佳次名將晉身明夏在中國舉行的決賽周。

抽籤檔次根據本月最新世界排名分配，港足被編到第二檔次，與科威特隊同一檔次，不會被分配到該隊所屬的A組，最終港足抽到D組，對手為主辦該組的印度隊、阿富汗隊，以及今屆世界盃外圍賽次圈同在C組的柬埔寨隊，港足該兩仗對柬埔寨隊1勝1和，包括2019年11月中在主場香港大球場勝2：0，是港足對上一次主場賽事。至於港足前帥金判坤本月接掌的馬來西亞隊則在E組，對手包括巴林隊、土庫曼隊和孟加拉隊。

另外，AFC同日公布今屆亞協盃分組賽各組主辦地點，港超球隊東方龍獅身在的東亞區J組，落實在台南舉行，6月24、27及30日各隊踢3仗，對手為主場的臺南市FC、澳門代表澳科鄒北記，以及另一港超代表理文與蒙古球會220體育會附加賽之勝方。上屆亞協J組由香港主辦，但本地第5波疫情爆發後，港超已停擺逾一個月至今，復賽無期，東方屆時將要到訪台灣。理文的附加賽原定4月19日在港舉行，料無法如期開戰。

至於將要4月中出戰亞冠盃J組的傑志，據悉計劃下月中之前到比賽場地泰國集訓，屆時先到曼谷4周訓練及約戰當地球隊友賽。

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