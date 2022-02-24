歐聯16強｜19歲艾蘭加助曼聯逼和馬體會　稱獲派上陣必付出150%報答蘭歷克 (14:35)

曼聯今仗改派中堅域陀連迪洛夫任右閘，但開賽7分鐘即被C朗的國家隊後輩祖奧菲歷斯接應傳中飛頂，令首次倒戈母會的迪基亞失守。「紅魔」上半場受壓未有正式射門，相反主隊半場前有次頭槌中楣幾乎擴大比數。曼聯大難不死於下半場漸取回優勢，戰至80分鐘把握一次反擊機會，藉主隊後衛雷尼度未能攔截般奴費南迪斯的妙傳，後備入替僅5分鐘的艾蘭加第一時間起腳入遠柱，射破馬體會門將奧比歷的十指關，亦是全場首個正式射門即轉化成入球。馬體會在下半場囤兵中後場，全場僅37%控球率，完場前基沙文射門又中楣，終雙方打和1：1，今屆沒有作客入球制下，兩隊將於下月中次回合在奧脫福球場再分勝負。

曼聯看守領隊蘭歷克季中上任後，艾蘭加漸獲上陣機會，14仗入3球，均來自作客，包括是役入替後首個攻勢取得個人歐聯首球，以19歲零302天，成紅魔隊史第5年輕及瑞典籍最年輕的歐聯入球員，亦為曼聯成歐聯歷來第4隊達成入第500球里程碑；般奴費南迪斯連續6場歐聯獻助攻，打破曼聯名宿碧咸封塵24年的紀錄。

艾蘭加是役僅上陣15分鐘，表現蓋過正選態沉的拉舒福特，賽後他稱希望冷靜把握機會，以報答領隊信任，「領隊跟我說要令敵衛懼怕，多從對方身後走位。每當有機會上陣我都會付出150%努力，爭取成為比賽最好球員及答謝領隊。」蘭歷克笑言自己上任前，艾蘭加幾乎被外借，是他決定留用這名小將，「他當時訓練表現很好，現在亦展示投入比賽的激情，充分了解和善用自己優勢，今仗除了入球，還有兩三次精彩走位，為馬體會帶來麻煩，我希望陣中一些球員會視他為榜樣。若數周後在奧脱福要晉級，就必須全隊這樣踢」。

另邊廂，祖奧菲歷斯面對葡萄牙隊兩大前輩C朗及般奴的曼聯，頂入精彩頭槌先開紀錄，縱球隊未能保持勝果，仍獲主帥施蒙尼讚揚有出色閱讀比賽能力及果斷攻門。這名22歲前鋒稱這只是是他加盟馬體會的第2個頭槌入球，亦對晉級8強充滿信心，「球隊今仗雖然防守為主，但基本主導賽事。今季我們在西甲很難爭冠，因此需要更努力在歐聯取得佳績」。

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