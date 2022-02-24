疫情｜羅馬尼亞勁旅班主禁球員接種　當地政府部門反擊：疫苗無礙表現 (12:12)

《每日郵報》引用羅馬尼亞記者Emanuel Rosu報道，布加勒斯特星隊班主Gigi Becali向這名記者表示，陣中不少球員接種新冠疫苗後表現大受影響，認為前鋒Claudiu Keseru是其中一例，更聲稱不會再派已打針的球員上陣。Emanuel Rosu其後表示接到大批球迷查詢，於是在社交網補充道：「相信Gigi Becali不會真正下禁賽令，但估計這批球員即使落場，亦較其他人會更快地被換走。」

Gigi Becali的言論一出，羅馬尼亞相關部門隨即發聲明，強調球員接種疫苗後不會失去力量，又稱4支英超球隊打入歐聯16強，但羅馬尼亞一隊也沒有，並稱英超球員在去年12月錄得77%接種率，84%已接種首劑，甚至有兩隊接種率達100%，並引用曼城領隊哥迪奧拿因疫情喪母，其後呼籲外界接種的言論，以強調疫苗效用。

布加勒斯特星隊於羅馬尼亞甲組聯賽暫排次席，落後榜首的克盧日8分。

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