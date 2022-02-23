北京冬奧｜谷愛凌遭質疑「賺夠便返美」　澄清身處北京平息內地網民怒火 (20:10)

美媒《今日美國》近日報道，谷愛凌表示將回到美國史丹福大學，一邊讀書、滑雪，還渴望繼續模特兒工作，更稱她未有明確表示將來會否再代表中國隊。微博隨即有網民批評她賺夠了代言費及人氣就返美，「谷愛凌說不確定以後是否會參加滑雪比賽」，更一度成為關鍵詞首位。

屬中美混血兒的谷愛凌，國籍一直受到關注，她在冬奧前曾自稱「是美國人，也是中國人」。18歲的她在微博撰文總結冬奧，表示一直希望成為自由式滑雪運動的大使，並通過打破界限和紀錄搭建橋樑，又寫道「很自豪地說我度過了人生最美好的兩周」。她列出在冬奧的多項紀錄，文尾再寫道「另外，感謝說想我的朋友們，我在北京啊。」

另外，國際檢測機構（ITA）昨宣布，西班牙隊花樣滑冰女將Laura Barquero藥檢失敗，可在限期內要求檢驗樣本瓶B。她在戰畢雙人滑短節目後接受藥檢，最終與拍檔獲11名。

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