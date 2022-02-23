墨西哥網賽｜薩維利夫男單苦戰至凌晨晉級　轉戰男雙失控險傷裁判終被逐 (18:23)

男單32強因多場賽事戰至決勝盤，24歲的薩維利夫與卜士比的對賽，要在昨日當地時間凌晨1時許才展開，最終打足3小時19分鐘，世界排名第3位的薩維利夫以盤數2：1反勝晉級，當時已是凌晨4時56分，寫下職業網球壇史上最遲結束的賽事紀錄。薩維利夫賽後說：「能夠成為歷史一部分，我與有榮焉。」

薩維利夫其後轉戰伙拍巴西籍球手轉戰男雙16強，同樣在落後下扳平盤數，但他戰至決勝盤落後時，突然情緒失控以粗言怒罵裁判，批評對方「毀掉了比賽」，激動之際更兩度揮拍打向裁判高椅，幾乎打中裁判的雙腳。他與拍檔最終落敗，賽會再於下午宣布，他已因違反體育精神而退出今屆賽事。

24歲的薩維利夫是上屆賽事男單冠軍，如今不但無法衛冕，更勢被男子網球聯會（ATP）處分。他在去年亦捲入家暴風波，其前女友指控2019年出征上海時，遭到這名新星言語及肢體暴力。薩維利夫當時否認指控，ATP則表示會展開調查。

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