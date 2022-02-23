烏克蘭危機｜曼城後衛辛真高為家鄉發聲　曼聯棄用俄羅斯航空 (16:48)

辛真高認為，整個文明世界都在關注烏克蘭危機，「我不能置身事外，很想發表自己的意見」。他在帖文寫道：「這（烏克蘭）是我的出生及成長之地，是我在國際體育賽場上捍衛色彩的國家，一個我們很努力帶來榮耀和發展的國家。這國家的邊界必須保持完整。我的國家屬於烏克蘭人民，無人能夠侵佔。我們不會放棄，榮耀歸於烏克蘭。」

25歲的辛真高於2009至2014年效力薩克達青年軍，惟2014年因烏克蘭與親俄分子在該隊所在地頓巴斯爆發戰役，使他跟隨家人逃至俄羅斯。他及後因與薩克達有合約在身，只能透過試腳及參與業餘賽維持狀態，至翌年2月才加盟俄超球隊烏法。

此外，曼聯於香港時間周四凌晨（24日）於歐聯作客馬德里體育會，出發前取消合作伙伴俄羅斯航空的包機，改用英國泰坦航空客機前往馬德里。處於歇冬期的烏克蘭聯賽，則暫定於周五（25日）重開。而世界一級方程式賽車（F1）哈斯車隊雖以美國為基地，但主要贊助商為俄羅斯的肥料公司，或同受烏克蘭局勢影響。

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