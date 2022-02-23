烏克蘭危機｜曼城後衛辛真高為家鄉發聲　曼聯棄用俄羅斯航空 (16:48)

俄羅斯總統普京周一（21日）宣布，承認烏克蘭東部兩個分離主義武裝控制的地區頓涅茨克和盧甘斯克為「獨立國家」，並下令軍隊進入兩地執行「維和任務」。效力曼城的烏克蘭隊後衛辛真高今（23日）透過社交網為家鄉局勢發聲，強調國家邊界不容侵犯，烏克蘭人民不會放棄。
辛真高認為，整個文明世界都在關注烏克蘭危機，「我不能置身事外，很想發表自己的意見」。他在帖文寫道：「這（烏克蘭）是我的出生及成長之地，是我在國際體育賽場上捍衛色彩的國家，一個我們很努力帶來榮耀和發展的國家。這國家的邊界必須保持完整。我的國家屬於烏克蘭人民，無人能夠侵佔。我們不會放棄，榮耀歸於烏克蘭。」
25歲的辛真高於2009至2014年效力薩克達青年軍，惟2014年因烏克蘭與親俄分子在該隊所在地頓巴斯爆發戰役，使他跟隨家人逃至俄羅斯。他及後因與薩克達有合約在身，只能透過試腳及參與業餘賽維持狀態，至翌年2月才加盟俄超球隊烏法。
此外，曼聯於香港時間周四凌晨（24日）於歐聯作客馬德里體育會，出發前取消合作伙伴俄羅斯航空的包機，改用英國泰坦航空客機前往馬德里。處於歇冬期的烏克蘭聯賽，則暫定於周五（25日）重開。而世界一級方程式賽車（F1）哈斯車隊雖以美國為基地，但主要贊助商為俄羅斯的肥料公司，或同受烏克蘭局勢影響。
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