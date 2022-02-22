歐聯丨俄羅斯倘入侵烏克蘭　傳歐協棄聖彼得堡辦決賽　英媒：溫布萊可接手 (22:11)

英國《每日星報》報道，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲足協不得不將原定5月28日，於俄超辛尼特主場克雷斯托夫斯基球場上演的歐聯決賽，遷至其他國家舉行，並指溫布萊球場為最合適的承辦地點。報道又提及，舉行歐聯決賽可為主辦城市帶來多達6000萬鎊（約6.34億港元）收入。上屆車路士對曼城的歐聯決賽，亦因土耳其被英國政府列為紅色旅遊警示地區，需由伊斯坦布爾改至葡萄牙的波圖巨龍球場上演。

烏克蘭局勢日益緊張下，身處當地聯賽的外援亦人人自危。效力高洛斯的巴西籍前鋒雷蘭奧利華拉（Renan Oliveira）向家鄉傳媒稱，目前當地情况雖仍算平靜，但表明「一有危機迹象便會離開」。效力亞歷山德里亞的阿根廷籍前鋒哥迪奧史賓尼利（Claudio Spinelli）則表示，若球季因局勢問題暫停便會離隊。

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