歐聯｜迪基亞相隔11年將倒戈馬體會　稱深愛出生地但如今更像曼市人 (18:05)

馬德里體育會vs.曼聯 now643台 周四凌晨04：00直播

迪基亞上季陷入職業生涯低谷，因表現欠佳在曼聯被甸恩軒達臣一度搶走正選，在歐霸盃決賽互射12碼未能撲出一球更操刀宴客而失落錦標；在西班牙隊主帥安歷基帶領下又只能任後備門將。然而今季迪基亞重返巔峰，在紅魔防線不穩下演出神勇，高飛低撲屢救「必入球」，在弱項撲12碼方面更撲出兩球，是今季整體演出令人失望的曼聯最大亮點。

曼聯在英超重返勝軌兩連勝後，周四將作客西班牙出戰歐聯16強首回合大戰馬德里體育會，出身馬體會青訓的迪基亞，將是自2011年夏天轉投曼聯後，相隔11年來首次倒戈。他賽前接受歐聯官網訪問時表示，感激當年獲馬體會提拔，出道不久18歲便成為正選門將，協助贏得2010年歐霸盃冠軍及歐洲超級盃，「我將回到這間成就今天的我的球會」。不過，已經效力曼聯11季成為「老臣子」的他承認，現時自己更像是個曼徹斯特人，「我深愛出生地馬德里，但現在我感覺自己更像來自曼徹斯特。當你感受到這個城市人們愛戴和歡迎時，這裏就是你的家」。迪基亞多年前轉會窗最後一刻曾幾乎轉投皇家馬德里，上季尾亦曾傳出或會離隊，但他在今次訪問中稱，自己很可能會繼續留在曼聯，「當然足球世界任何事情都可能發生，但老實說，現在我不覺得自己會離開曼聯」。

迪基亞又稱，自小在西班牙踢波起就喜歡腳下用球，早已習慣高位防守，「門將最重要職責就是阻擋射門，然後若有腳下技術及傳球視野，就會更優秀。我也擅長從後場組織攻勢，但要取決領隊戰術和聯賽風格。我在青年軍時已開始踢高位防守，（現時曼聯）我們都會嘗試這樣踢，但有些英超對手真的速度很快，如果壓逼做得不夠好，防線就會出現問題，因此門將需要隨時出迎，解圍對方的致命傳球。」

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