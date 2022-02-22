網球丨佐高域相隔近3個月復出　不失發球局過關感滿意 (16:53)

佐高域上一次比賽已是去年12月初代表塞爾維亞隊出戰台維斯盃，惟今仗面對世界排名58位的19歲新星梅沙堤未受太大考驗，7次力救破發分保住發球局不失，以6：3、6：3擊敗對手，在新賽季首戰旗開得勝。

尚未接種新冠疫苗的佐高域，上月澳網開賽前遭澳洲政府撤銷簽證並驅逐出境無緣參賽。他賽後大讚於迪拜賽獲得最佳體驗，「我不能要求更好的招待，這裏展開新賽季的最佳地方」。闊別賽場接近3個月，他稱對首戰直落兩盤勝出已感到滿意，「有些時候或會一反常態的接連發生無壓力失誤，但這是人之常情，始終已比賽一段時間」。

然而他的「一哥」地位或於本周不保，於澳網屈居亞軍的俄將丹尼麥維迪夫今周若在墨西哥公開賽奪冠，即可取代佐高域登上世界第一。麥維迪夫明晨（23日）在墨西哥賽首圈面對法籍球手柏利。

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