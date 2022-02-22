荷甲｜阿積士賠償腦受損小將6919萬　佐迪告魯夫傳回巢任總監 (16:05)

現年24歲的諾尼，在2017年7月季前熱身賽對雲達不來梅時上陣，但比賽期間突然暈倒昏迷。會方立即安排直升機送院搶救，惟諾尼仍證實腦部受損，其兄更稱已成植物人，其後轉到家中療養。阿積士其後承認當時設備不足致諾尼未得妥善照顧，並宣布向對方賠償785萬歐元，而諾尼的34號球衣亦將退役。諾尼去年曾3月曾突然蘇醒，並能用眼神和皺眉頭表達感受，惟至今仍未能行動自如。

阿積士行政總裁雲達沙在球會聲明中說：「我們要感謝諾尼家人無時無刻的關懷和照顧，球會與諾尼的關係從不改變。」諾尼父親則感謝阿積士多年來的關顧，感謝管理層在艱難時刻未有離棄諾尼。

阿積士將於香港時間周四（24日）凌晨，於歐聯16強首回合作客賓菲加。球會總監兼名宿奧華馬斯早前被揭發向女同事發出不恰當信息，最終宣布下台。據報球會屬意由邀請現任巴塞隆拿體育總監的佐迪告魯夫回巢。球員生涯在阿積士出道的佐迪告魯夫，退役後曾來華執教重慶兩江競技及深圳隊。

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