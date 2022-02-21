英超︱曼聯相隔10月再於英超角球建功 馬古尼感尷尬 英足總查艾蘭加被掟銀 (21:28)

曼聯過去一周傳出基斯坦奴朗拿度（C朗）欲奪馬古尼的隊長臂章，昨仗後者隨即以頭槌攻入今季個人首球，賽後稱球隊勝在比賽團結一致，但對於這入球是曼聯自去年4月對般尼後，相隔139個角球後才再次在英超藉角球破網，這名28歲中堅承認對這數據感尷尬，「證明我們在訓練仍然做得未夠好，如果之後可在死球取得更多入球，排名肯定會更高」。曼聯聯賽兩連勝後以26戰46分排第4，拉開第5的韋斯咸4分，看守領隊蘭歷克表示，球隊在比賽踢出「成熟和團結的表現」，完美回應早前聲稱球隊內部有分歧的報道。

此外，曼聯小將艾蘭加在隊友費特射入3：2的一球上前慶祝時，疑被看台上的列斯球迷以銀仔掟中頭部倒地，要由隊醫入場治理。這名19歲瑞典隊翼鋒其後在完場前射入4：2一球鎖定勝局後，立即高舉食指放在嘴前示意主隊球迷「收聲」，再在角球旗前剷草慶祝。

曼聯將於周四凌晨歐聯16強首回合，作客西班牙大戰馬德里體育會，C朗在社交網發文稱在英超贏得重要勝仗後，緊接要聚焦在歐聯賽事上。

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