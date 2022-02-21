女足奇聞︱新西蘭女將3次擺烏龍　邀請賽慘負美國（附精華） (20:55)

效力利物浦女足的摩亞，今仗夢魘始於開賽5分鐘，以右腳誤將敵軍的左路傳中撞入自家龍門。比賽重開後約1分15秒，這次美國隊改由右路傳中，翼鋒佩絲漏頂之下，摩亞反應不及「波撞頭」頂入，令球隊6分鐘已落後兩球。36分鐘，佩絲右路突破至禁區內傳中，摩亞欲以左腳解圍卻「撻Q」，尷尬的上演「烏龍帽子戲法」，其後於40分鐘便被換出。新西蘭隊換邊後再失兩球，終以0：5不敵美國隊，在賽事中兩戰全敗。

在短短40分鐘內經歷連環不幸事件，摩亞賽後獲美國隊後衛卡里格於社交網上發帖文表達憐憫，卡里格在文中寫道：「一場精彩的球賽有時會很殘酷，但今日不會就此把她（摩亞）定義！我不能想像她此刻承受的壓力，希望她沒大礙。」美國隊名宿卡莉萊特亦在該帖文回應，對卡里格的一席話感非常同意。

其他報道：英超︱韋舒亞相隔9個月落班 轉戰丹麥超聯中游班 傳周薪大減至5萬

其他報道：英超｜馬古尼玫瑰打吡頭槌開齋 曼聯作客4:2挫列斯聯

其他報道：西甲｜奧巴美揚領巴塞大勝華倫 本世紀首四大聯賽「戴帽」球員

烏龍波精華：