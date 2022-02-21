英超︱韋舒亞相隔9個月落班 轉戰丹麥超聯中游班 傳周薪大減至5萬 (18:55)

韋舒亞去年5月不獲英冠球會般尼茅夫續約，僅加盟4個月後回復自由身。這名近年飽受傷患困擾的「傷追人」，自此一直再未能找到新東家，之後留在母會阿仙奴跟操保持狀態，同時協助球會指導青年軍球員。暫排丹超第7位的中游球隊奧胡斯今晨發放多段片段，當中該隊10號球衣掛在槍炮上，早已暗示新球員來自阿仙奴。韋舒亞今次簽約至季尾，並有一年續約選項條款，他接受新東家官方訪問時表示，一直期望落班延續職業生涯，形容今次旅程對他是「一次激動人心的新挑戰」，「經過一段艱難日子，我的球員生涯是時候需要重新出發，感激奧胡斯給予這個機會，我將竭盡所能不負眾望」。奧胡斯稱這名英軍前國腳將於當地時間周一隨即投入操練，該隊體育總監為前利物浦挪威籍名宿邦尼拜。

英國《太陽報》透露，韋舒亞今次薪酬若不計獎金，基本周薪只有5000鎊，相比2018至20年兩季效力韋斯咸時周薪10萬鎊（約106萬港元），今次周薪只為當年的5%。

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