NBA｜咖喱仔轟50分領軍贏明星賽　入16記三分締多項紀錄　米高佐敦壓軸亮相「75大」儀式（附精華） (17:38)

本屆明星賽先後有3將因傷退出，經補選後合共7人首次入選，今開戰前則有勒邦占士隊的米曹因病避戰。即使陣容幾經波折，不過勒邦占士隊是役有金州勇士球星史堤芬居里手感火熱，身為NBA總三分王的他，昨雖未有參加三分賽，但今仗個人表演「三分雨」，半場射入8記三分，全場三分27投16中，攻入全場最高50分，打破明星賽歷來多項單場三分球投射及命中紀錄。

在近年為紀念已故傳奇高比拜仁而改制後，是役兩軍戰畢3節，由杜蘭特隊以139：138領先，雙方末節先取領先一方加象徵高比戰衣的24分為勝，最終勒邦占士以後仰跳投射入奠勝球，領勒邦占士隊以163：160挫杜蘭特隊。

33歲的「咖喱仔」賽後獲膺明星賽MVP，生涯首獲此獎的他表示：「這是完美的結局，這獎項別具意義，是向已故的高比和他二女詹納的致意，我為此感到無比榮幸。」

由於今季為NBA踏入第75周年，聯盟於明星賽半場休息時，舉行了「NBA 75大球星」表揚儀式，其中在世並出席的共有45人，包括「波神」米高佐敦，惟這名一代籃壇球王因旗下賽車隊出戰地通拿500賽事，因而缺席了賽前的大合照，最終在半場前才乘搭私人飛機趕上儀式兼壓軸登場。

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