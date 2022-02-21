西甲｜奧巴美揚領巴塞大勝華倫　本世紀首四大聯賽「戴帽」球員（附精華 ） (16:12)

奧巴美揚在23、38和63分鐘建功，加上中場法蘭基迪莊於32分鐘亦得手，令巴塞隆拿以4：1挫在52分鐘破蛋的華倫西亞，並令「蝙蝠兵」今季聯賽遭雙殺。巴塞賽後24戰得42分排第4，與第5位馬德里體育會同分，同落後「三哥」貝迪斯4分。貝迪斯主場以2：1險勝有日本國腳久保建英助陣的馬略卡。

「奧巴」賽後為巴塞獨取3球而高興，並稱早於2019年的歐霸4強，便曾在華倫的主場「戴帽」，故此對方的主場就像他的第二個家。他續指巴塞近期表現其實不錯，遺憾未能全勝。巴塞上周中在歐霸淘汰賽附加賽首回合，只能在主場逼和拿玻里1：1。

此外，西甲次席球隊西維爾昨晚作客與愛斯賓奴各一言和，其間安東尼馬迪爾於26分鐘疑因腿筋受傷被換出，教練盧柏迪古賽後稱需待詳細檢查後方知傷勢。馬迪爾上月由曼聯外借至西維爾，在西甲和歐霸已共上陣4次，交出入球和助攻各一。

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