英超｜馬古尼玫瑰打吡頭槌開齋　曼聯作客4:2挫列斯聯 (00:06)

曼聯此仗令人意外地以中場連格今季英超首次擔正，右閘雲比沙卡則自缺陣逾一個半月後首次上陣。曼聯中場保羅普巴上半場表現活躍，先是射地波被列斯聯門將梅斯利亞沒收，其後傳中予基斯坦奴朗拿度（C朗）近射，卻被梅斯利亞擋出。34分鐘，哈利馬古尼接應勞基梳爾開出角球頂入。補時階段，曼聯翼鋒隊友查頓辛祖右路傳中予中場般奴費南迪斯頭槌建功，以2：0領前上半場。

兩軍下半場接戰，列斯聯換入翼鋒拉芬夏比洛尼加強攻力。53分鐘，列斯聯翼鋒洛迪高左路傳中疑因「撻Q」變笠死曼聯門將迪基亞；1分鐘後，比洛尼接應傳中近射得手追和2：2，卻被曼聯後備上陣僅3分鐘的中場費特，在70分鐘窄位射成3：2，加上小將艾蘭加埋齋鎖定4：2勝局，聯賽兩連捷後坐穩四哥之位。

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