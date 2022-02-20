北京冬奧｜美國隊被CAS拒絕補頒獎　未能帶走銀牌再有成員涉歌曲侵權 (21:32)

15歲的華莉娃本月初領俄羅斯奧委會贏得團體賽金牌，但翌日被揭去年底藥檢失敗。原本摘銀的美國隊昨日委託律師，去信IOC要求在今晚閉幕前補辦頒獎禮，CAS今晨視像聆訊後表示維持IOC的決定。

美國隊未能帶走這面銀牌，雙人滑隊員亦官非纏身。Alexa Knierim及Brandon Frazier當時用上《日昇之屋》，以及連轉播賽事的美國全國廣播公司（NBC），齊遭樂隊Heavy Young Heathens控告，NBC已將片段下架。

一班花滑星將今日在匯演獻技，為美國隊贏得男子單人滑冠軍的陳巍，與日本隊「冰王子」羽生結弦分別亮相。羽生被份屬好友的中國隊冰舞男將柳鑫宇「公主抱」轉圈，引來全場歡呼。他又表示，雖然三連霸及挑戰4周半跳失敗，但今屆過後自覺更成熟，將繼續力爭表現。

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