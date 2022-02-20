NBA明星賽｜占士明早登場　望退役前與子當隊友　「最悶」入樽賽掀改革聲 (19:39)

占士隊明早對陣杜蘭特隊，37歲的占士今日（20日）接受美媒The Athletic訪問，表示不排除再為克里夫蘭騎士效力，「大門永遠不會關上，我不是說現在就要回來，但永遠不知未來會發生什麼事」。占士於2003年起效力騎士7季，2010年轉投邁阿密熱火，4年後重返騎士4季，至2018年加盟洛杉磯湖人。對於步入NBA生涯尾聲，他亦說：「我希望最後一年能與兒子同隊，無論Bronny效力哪一隊，薪酬如何，我都希望與他當隊友。」小占士目前仍就讀高中，被ESPN的2023年選秀預測前60位（ESPN 60）列為43位。

全明星周末派對今早上演入樽賽、技巧挑戰賽及三分賽，當中入樽賽以沉悶程度成為熱話，4名球星未有一人得分達50分。上屆屈居亞軍的紐約人球星托賓，最終憑空中將籃球穿過胯下，再碰板單手入樽獲47分奪冠。名宿韋迪賽後借去年的「9分爭議」，開玩笑地將9分調轉為6分，狠批今屆賽事太悶，亦有聲音希望將星味欠奉的入樽賽提早舉行。

而木狼球星唐斯以29分打破史堤芬居里的紀錄，並成為史上首個榮膺三分王的中鋒，主場的騎士隊則稱霸技巧挑戰賽。

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