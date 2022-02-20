英超丨沙拿破隊史最短時間入150球紀錄　助利物浦反勝　續少曼城6分 (17:41)

迪亞高祖達及羅拔圖法明奴受傷，高普改由沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿及新兵路爾斯戴亞斯掛帥攻堅，文尼和沙拿在64和67分鐘建功，加上戴亞斯於80分鐘取得加盟後首個入球，以3：1反勝上半場領前的諾域治。沙拿於2017年由羅馬回歸英超加盟紅軍， 迄今披甲233次獨取150球，除是隊史第10人，也是最快達這里程碑的球員。

高普說：「我不能記起沙拿的所有入球，但能記得對一些出色的入球，例如例戈車路士的重炮得手，對曼城時藉上乘盤扭技術建功，以及接應門將艾利臣比加的傳球後射破曼聯大門，而今天這個入球是冷靜射門。」

高普續稱，沙拿對屈福特的首個紅軍入球可能是輕易的，「但相信無人會估計他能在這麼短的時間內再入149球」。沙拿則說：「我當然為入150球而高興。能為球隊建功令我自豪，但最重要還是球隊能勝出」。高普又盛讚文尼今仗以一記精彩倒掛助紅軍扳平，「這是瘋狂的，他是世界級前鋒，在前線任何位置都有威脅力」。

其他報道：空手道｜劉慕裳超聯力壓意國對手摘銅 改制後首擊即上頒獎台

相關報道：英超｜偕卡尼合作入球平紀錄 孫興慜訴心聲「季初曾為拍檔態沉傷心」